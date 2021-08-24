Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается в посте, опубликованном во вторник, 24 августа, в официальном Instagram-аккаунте коллектива.

Согласно информации, Уоттс мирно скончался ранее в этот же день в одном из госпиталей Лондона в окружении своей семьи.

«Чарли был любимым мужем, отцом и дедушкой, а также, как участник The Rolling Stones, был одним из величайших барабанщиков своего поколения», — говорится в сообщении.

В посте также призвали уважать конфиденциальность его семьи, участников группы и близких друзей в это трудное время.

Уоттс стал членом The Rolling Stones в 1962 году. Он был участников группы, которые провели наибольшее время в составе коллектива. Sky News уточняет, что в 2004 году у барабанщика был диагностирован рак горла. Лон вылечился, пройдя шестинедельный курс лучевой терапии.

Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 млн экземпляров. Двести млн пластинок были проданы в США. По этим показателям группа является одной из самых успешных в мире.