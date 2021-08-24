Проспект Мира в Красноярске снова станет пешеходным

После двухмесячного перерыва в Красноярске снова возобновляется проект «В центре Мира». Ранее от перекрытий движения транспорта пришлось отказаться из-за роста заболеваемости коронавирусом, однако уже в эти выходные горожане смогут прогуляться по пешеходному проспекту Мира.

Так, движение транспорта на проспекте станет недоступно после 21:00 27 августа, а восстановится после 23:00 29 августа. Согласно планам, ограничения движения будут вводиться до середины сентября, однако при хорошей погоде отмена проекта может быть отсрочена. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Напомним, до 1 октября должны завершиться работы по созданию нового сквера на правобережье Красноярска. Место для будущей территории отдыха выбрали с учетом пожеланий местных жителей. Сквер получил название «Семейный». Согласно проекту, там появятся уличная мебель, пешеходные дорожки и тренажеры.