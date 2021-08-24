«Роснефть» может выплатить рекордные промежуточные дивиденды

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 рубля на акцию. Таким образом, общая сумма, которая будет направлена акционерам, составит 191 млрд рублей, сообщается на сайте компании.

Это позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО за первое полугодие 2021 года, которая составила рекордные 382 млрд рублей. Это более чем в 2,5 раза превышает уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года.

Решение о выплате дивидендов примут на внеочередном общем собрании акционеров «Роснефти» 30 сентября. Оно пройдет в форме заочного голосования.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отметил, что нефтедобывающая компания является одной из самых надежных и перспективных на российском рынке.

«То, что компания из года в год выплачивает промежуточные дивиденды, несомненно, привлекает инвесторов к ее ценным бумагам и соответствует лучшим мировым практикам. С декабря 2017 года, когда была утверждена фундаментальная стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций выросла более чем на 85%», — сказал Суверов.

Он также напомнил, что коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти» является одним из самых высоких в отрасли — 50%.

Эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин в свою очередь назвал позитивной для инвестсообщества новость о размере рекомендованных к выплате промежуточных дивидендов.

«Перспективы компании позитивно оцениваются крупнейшими инвестбанкирами, по прогнозам которых стоимость ценных бумаг НК «Роснефть» в среднесрочной перспективе может вырасти на 20–40%. При этом большинство аналитиков в настоящее время рекомендуют покупать ценные бумаги компании и включают ее акции в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования», — отметил он.

Полохин добавил, что в число важных факторов, которые выделяют инвесторы и аналитики, вошли снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, растущие объемы добычи нефти, самые низкие в мире удельные затраты на добычу. Также эксперты отмечают реализацию флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли.

13 августа «Роснефть» представила финансовую отчетность за первое полугодие 2021 года. Согласно опубликованным результатам, выручка компании увеличилась почти на 40% в рублях (до 3,904 трлн рублей) и 26,4% в валюте США (до $53,7 млрд). Кроме того, акции «Роснефти» стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%.