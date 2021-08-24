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Число штрафов от комплексов фиксации втрое выросло в Псковской области

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Комплексы фото- и видеофиксации стали фиксировать втрое больше нарушений в 2021 году. За семь месяцев вынесено свыше 334,6 тыс. административных постановлений.

Общая сумма штрафов составила свыше 188 млн рублей. В бюджет поступило 81,7 млн рублей. Об этом сообщает Псковская лента новостей. По словам руководителя центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД региона Юрия Федорова, во втором полугодии планируется размещение дополнительных 40 комплексов фиксации.

За весь 2020 год было выявлено 211 тыс. правонарушений на дорогах. Дорожный фонд пополнился почти на 31 млн рублей за семь месяцев 2020 года.

В июле водители начали получать штрафы с комплексов фиксации по поводу непристегнутого ремня безопасности. Система распознает отсутствие ремня как у водителя, так и у пассажира. Первые штрафы получили водители Татарстана и Тамбова.

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