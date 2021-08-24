Умер советский актер Гоча Ломия

23 августа на 70-м году жизни скончался советский, грузинский актер Гоча Ломия. Об этом во вторник, 24 августа, со ссылкой на грузинское министерство культуры, спорта и молодежи страны сообщает «Sputnik Грузия».

«Смерть Гочи Ломия — большая потеря для грузинского общества и грузинского кино», — сказано в сообщении.

Причина смерти артиста не называется. В министерстве выразили соболезнования его родным и близким.

Гоча Ломия родился в 1952 году. Советскому зрителю он хорошо знаком благодаря своему экранному дебюту в 1969 году, когда сыграл Зураба-редиску — главную роль в драме «Ну и молодежь!» Резо Чхеидзе. Кроме того, актер снялся в ленте «Саженцы» того же режиссера, исполнил роль Мито у Темура Палавандишвили в «Бродячих рыцарях» и сыграл в «Похищении Луны» Тамаза Мелиава.