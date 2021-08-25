Российский футбольный союз (РФС) предложил клубам отказаться от лимита на легионеров в премьер-лиге (РПЛ). По словам президента РФС Александра Дюкова, в 2008 году иностранцы играли больше, чем в сезоне-2020/21. «Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше». Но по информации ряда журналистов, на совещании большинство клубов выступило за смягчение лимита («10 легионеров + 15 россиян» в заявке, сейчас действует формула «8+17»). За полную отмену лимита выступили только представители «Рубина», «Краснодара», «Динамо» и «Сочи». «Спартак» — за смягчение, а «Ростов» и вовсе не поддержал отмену ограничения легионеров. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев предложил выкупать места для иностранцев у клубов, которым они не нужны. Его коллега из «Уфы» Шамиль Газизов эту идею поддержал. Общее собрание клубов РПЛ состоится 31 августа, на нем и будет проведено голосование.

Если отмена лимита произойдет, то прекратится развитие молодых игроков и воспитанников клубов. У них совсем не будет игрового времени. Об этом уже успел заявить владелец «Спартака» Леонид Федун.

— У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды, — говорил в интервью «СЭ» Федун. — А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему. А дальше что? Откуда появятся русские игроки? Легко взять транш, купить легионеров, решить вопрос, выиграть что-то. Но какое отношение это имеет к российскому футболу?

Предположим, что лимит отменен. Федун перестанет тратить деньги на академию. И это логично. Его примеру могут последовать и другие владельцы частных клубов. Через несколько лет это приведет к тому, что у нас некому будет играть за молодежную сборную. А еще через какое-то время — и за национальную. Ребята, которые будут выпускаться из академий по всей стране, никак не смогут конкурировать с дорогущими легионерами, которых в клубе будет не восемь, как сейчас, а минимум 11–12. Таким образом, мы перестанем получать футболистов уровня Сафонова, Захаряна, Баринова, Тюкавина. В РПЛ будут играть иностранцы, а сборная перестанет быть конкурентоспособной. Если сейчас мы переживаем, что она не выходит из группы на чемпионатах мира и Европы, то при отмене лимита мы вообще не будем попадать в финальную часть этих турниров.

Этим предложением из нашего футбола хотят сделать шоу-бизнес. Надеюсь, клубы примут правильное решение: лимит должен остаться прежним. Напомню, что его приняли в 2020 году. Осознанно, взвешенно. Неужели неудача на Евро так должна поменять вектор развития нашего футбола?

Мое мнение заключается в том, что лимит надо, наоборот, ужесточить. Не надо искать проблему только в паспорте игроков. Проблема — в тренерах и в президентах, которым не хватает компетенции. Дело в том, что, покупая средних иностранцев за большие деньги, мы зависим от потраченных сумм. Легионеров ставят в состав в ущерб нашим, потому что у иностранца записано в контракте стопроцентное участие в матчах. И ведь мы не можем сетовать на недостаток хороших молодых ребят.

Мне часто задают вопрос: как сопоставить ужесточение лимита и огромные зарплаты русских игроков? Необходимо структурирование заработной платы. Ее зависимости от числа проведенных матчей, забитых голов. Систему гонораров в РПЛ надо менять, она должна соответствовать уровню футболиста. Но такой заинтересованности нет, потому что мы создали условия для консервации игроков.

Нашим игрокам нужно создать мотивацию уезжать в иностранные чемпионаты. А это можно сделать только рыночными зарплатами. Если молодой игрок получает условно 10 млн рублей в месяц, то какой у него будет интерес уезжать в другую страну? Учить язык, привыкать к новому менталитету, уезжать от родственников и друзей. Никакого. А вот если в РПЛ его зарплата будет, допустим, 1 млн и он будет понимать, что в случае прогресса он может уехать в топ-чемпионат с десятикратным увеличением жалования, то это будет стимул развиваться. Доказывать своей игрой, что он способен быть среди лучших.

Автор — советский футболист и тренер, возглавлявший сборные СССР (золото Олимпиады-1988 и выход на Евро-1992), СНГ и России

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора