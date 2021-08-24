В Грузии задержали планировавших перебраться в Сирию пятерых членов ИГ

В Грузии задержали пятерых членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом во вторник, 24 августа, сообщает Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

«Сотрудники контртеррористического центра Службы госбезопасности при сотрудничестве с подразделениями МВД в результате проведенного специального мероприятия в регионе Кахети на основании решения суда задержали пятерых граждан Грузии», — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанные присоединились к ИГ и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов. Также в СГБ сообщили, что члены группы открыто выражают поддержку террористической организации, систематически демонстрируя террористическую символику на улицах.

Также в ходе расследования выявлено, что лидер группировки открыто заявлял, что является представителем террористической организации и эмиром Грузии. Периодически члены группировки проводили секретные встречи, на которых обсуждались события на территориях Сирии и Ирака и планы на будущее в отношении Грузии.

Соответствующие следственные и оперативно-разыскные мероприятия, в том числе негласные, с момента начала расследования проводились комплексно.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 327 Уголовного кодекса Грузии («Членство в террористической организации, участие в деятельности террористической организации, создание террористической организации или руководство ею»).

В июле военный суд приговорил жительницу Москвы Анису Арабиеву к трем годам колонии за попытку вербовки россиян для отправки на войну в Сирию. По данным следствия, в 2015 году она занималась вербовкой в запрещенные в РФ террористические организации «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».