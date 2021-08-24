Спортшколу с дырявым потолком в Новозыбкове отремонтируют к 15 ноября

В администрации города Новозыбкова Брянской области пообещали к 15 ноября отремонтировать спортивную школу, где ранее провалился потолок. Планировалось провести все работы летом, но подрядчик отказался от контракта.

Местные власти пересмотрели расходы и добавили из городского бюджета еще 700 тыс. рублей на ремонт. Теперь сумма контракта составляет 2,9 млн рублей. Деньги пойдут на замену крыши и окон, а также на внутренний ремонт.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, на плачевное состояние детско-юношеской спортивной школы пожаловались местные жители. Там провалился потолок и прогнили полы.