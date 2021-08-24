В Дагестане ведутся поиски пропавших во время схода селей людей

В Дагестане спасатели ищут пассажиров авто, попавшего под сель. Поток унес машину в сторону реки Казикумухское Койсу. Внутри транспортного средства находились мать с сыном, сообщает телеканал «Известия». По региону прошли мощные ливни, реки вышли из берегов. Из-за непогоды без газа остались 4,5 тыс. человек. Кроме того, селевой поток повредил трубопровод в Левашинском районе. Ранее группу туристов заблокировало в Карадахской теснине. По факту инцидента проверку начала прокуратура региона. Всего было эвакуировано 34 человека, из них 10 детей. Одного мужчину пока не нашли, другого унесло потоком воды.

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