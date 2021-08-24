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Военные ЦВО устроили концерт у дома 99-летнего ветерана в Тольятти

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В Тольятти у дома 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны военнослужащие Центрального военного округа провели мини-концерт. Василий Козлов 24 августа отмечает 78-ю годовщину окончания Курской битвы.

Оркестр бригады спецназначения исполнил для героя попурри из военных мелодий на духовых и ударных инструментах. За виртуазной игрой оркестра Козлов наблюдал, спустившись к подъезду своего дома. Представители музыкального коллектива и ветеранских организаций Тольятти вручили мужчине памятные и сладкие подарки.

Как уточняет НИА «Самара», Василий Козлов в годы Великой Отечественной войны служил на Сталинградском, Юго-Западном и Украинском фронтах, а также на Орловско-Курской дуге. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

22 июня российское патриотическое движение «Бессмертный полк» к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны представило клип на песню Валерии Лесовской «Бессмертный полк». Съемки проходили в начале июня на площадке киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Исполнил композицию голос движения «Бессмертный полк» оперный певец Михаил Гаврилов и хор ветеранов войны и военной службы имени Козлова под руководством Петра Гайдукова.

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