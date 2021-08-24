Жители Тюмени жалуются на запах гари

В Тюмени ощущается запах гари. На это жалуются местные жители на протяжении нескольких дней. Смог окутал город.

В региональном управлении МЧС порталу «Наш город» уточнили, что причина — в горящих торфяниках. Под городом тлеет 10 га торфяного болота. Тушение затрудняет низкий уровень грунтовых вод. Попутный ветер приносит в Тюмень запах гари.

Также в регионе в последние дни установилась очень жаркая погода, что также способствует распространению природных пожаров. Ситуация нормализуется, когда в Тюменской области начнется сезон дождей.

В ведомстве напомнили, что в регионе пока сохраняется высокий класс пожарной опасности. Там попросили соблюдать правила пожарной безопасности, быть внимательными на водоемах и в лесах.

В связи с задымленностью врачи советуют меньше находиться на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями.