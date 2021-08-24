Семь новых школ откроют на Урале к учебному году

К сентябрю в Уральском федеральном округе откроют семь новых школ. Все они построены в рамках нацпроекта «Образование».

В частности, в Тюменской области к новому учебному году сдадут в эксплуатацию два образовательных учреждения. Оба расположены в Тюмени. Вместимость каждой школы — 1200 человек. Они находятся в новых микрорайонах города, в которых живут в основном молодые семьи с детьми.

Школы построены по типовому проекту. Здания разделены на три блока: в первом будут учиться средние и старшие классы, во втором — начальные, а в третьем оборудованы столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и спортивные помещения. На прилегающей территории расположены спортивные площадки, на которых могут заниматься все жители микрорайона, пишет megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в малых и средних городах Урала модернизируют четыре кинотеатра. Проекты выиграли в конкурсе, проводимом Фондом кино в рамках нацпроекта «Культура». На модернизацию каждого кинотеатра направили порядка 5 млн рублей.