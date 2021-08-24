Подростки осквернили мемориал воинам ВОВ в Амурской области

В Амурской области подростки осквернили мемориал воинам Великой Отечественной войны. Об этом 23 августа сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 22 августа, в городе Свободный. Двух школьниц 15 и 16 лет доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как пишет сайт aif.ru 24 августа, подростки опубликовали видео с места случившегося в соцсетях. На кадрах видно, как несколько человек на территории Мемориала славы в честь Победы в ВОВ разбрасывают венки и наносят удары по памятнику.

Ролик был выявлен в ходе мониторинга соцсетей. Во время беседы с правоохранителями девушки заявили, что находились в состоянии алкогольного опьянения и объяснить причины своих действий не смогли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Известно, что обе девушки состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении их родителей составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

Кроме того, установлен третий участник происшествия. Им оказался 17-летний житель Шимановска.

30 июля стало известно, что в Свердловской области местный житель заснял школьниц, снимающих видео для TikTok прямо на мемориале воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. По его словам, девочки (на вид не старше 10 лет) танцевали. Как только подростки поняли, что их заметили, поспешили убежать.