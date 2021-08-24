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Научная книга о неправде оказалась полна лживых и выдуманных данных

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Книга «Вся правда о неправде» экономиста Дьюкского университета США Дэна Ариэли оказалась основана на лживых и выдуманных данных, рассказали в журнале The Economist.

В своей книге — научном исследовании 2012 года автор на основе статистических данных исследовал тему лжи и нечестности людей, и предлагал методы борьбы с ней. Работу Ариэли очень высоко оценили, ею даже пользовались в правительственных учреждениях США.

Спустя девять лет выяснилось, что вся статистика, использованная Ариэли, была выдуманной и лживой. Сам экономист утверждает, что не знал об этом в момент написания книги.

Ранее преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист описал методику, с помощью которой можно уличить собеседника во лжи.

Важно отбросить все стереотипы об обманщиках, указал Крунквист.

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