Слет институций современного искусства проходит в Самаре

В Самаре стартовал Слет институций современного искусства. Его участники обсуждают общие проблемы и вопросы, характерные для сегодняшнего художественного производства.

В программе: лекции, воркшопы и дискуссии, посвященные различным аспектам функционирования культурных институций — фандрайзингу, взаимодействию с медиа, исследованиям аудитории, работе с локальными сообществами и властью, менеджменту культурных проектов и др. Об этом пишет НИА «Самара».

В слете примут участие более 80 институций и организаций из городов России и СНГ, 40 сотрудников, которые получили тревел-гранты на участие от музея «Гараж».