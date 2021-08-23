«Новые люди» представили программу и манифест

Партия «Новые люди» представила в ходе предвыборного съезда предвыборную программу и манифест.

Программу больше года разрабатывали 11 профильных комитетов партии вместе с экспертами. Представители политической силы намерены улучшать экономику России, укреплять безопасность страны, развивать образование и медицину.

Председатель партии Алексей Нечаев подчеркнул, что «Новые люди» — это больше, чем политическая сила.

«Мы — такая платформа, где можно реализовывать свои инициативы, свои представления о том, как нужно жить, что можно делать. И поэтому мы всё делаем необычно. Люди креативные у нас потому что», — отметил он.

В партии состоят представители самых разных сфер: предприниматели, врачи, педагоги, социологи, волонтеры. У каждого за плечами большой профессиональный и общественный опыт.

Так, среди участников съезда был кандидаты в депутаты Госдумы волонтер Максим Гулин, который также представляет и студентов. Он ставит своей целью дать возможность молодым людям чаще практиковаться в будущей профессии.

«Чтобы люди получали теоретическое образование и дальше во второй половине дня непосредственно бы практиковались», — подчеркнул он.

Еще один кандидат от партии — мать-одиночка Валентина Никонова. Она 10 лет воспитывает ребенка одна. На посту депутата она планирует помогать матерям, также оказавшимся в сложной ситуации.

«Создать центр помощи молодым мамам и семьям, куда можно будет прийти и оставить на несколько часов ребенка с няней квалифицированной. Получить психологическую помощь, кров временный», — представила она свои предложения.

Голосование на думских выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату парламента изберут на пять лет по смешанной системе.