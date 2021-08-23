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Каждый десятый контролер «Организатора перевозок» стал донором крови

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За лето 2021 года более 50 инспекторов и специалистов «Организатора перевозок» приняли участие в крупных донорских акциях «Шефская помощь» и «Донорский марафон», среди них есть доноры со стажем. Об этом «Известиям» рассказали в учреждении 23 августа.

Добровольцы сдают кровь, а также плазму для лечения тяжелобольных коронавирусом. Объем сданной только за это лето работниками ведомства крови может спасти жизни порядка 100 человек.

Инспектор-контролер Лариса Данилова, которая работает в «Организаторе перевозок» с 2019 года, отметила, что донорство крайне популярно среди сотрудников учреждения.

«В первый год работы узнала о том, что коллеги активно принимают участие в донорских акциях, хотя сама услышала о таком впервые. Сдала кровь уже два раза. Для всего коллектива это не просто добрая традиция, но и возможность помочь взрослым и детям с тяжелыми заболеваниями», — рассказала она.

Среди контролеров также есть те, кто стал донором больше 10 лет назад. Ольга Луковникова, рассказывая о своем опыте, выразила надежду на то, что ее пример мотивирует коллег и друзей тоже стать донором и помочь другим людям. При этом она напомнила, что каждые 150 мл идут на спасение одного пациента.

По данным Службы крови, переливание требуется каждому третьему жителю Земли. Доноры могут спасти того, кто пережил серьезную кровопотерю, готовится к важной операции или болен серьезным заболеванием.

Подробная информация о планах и проведенных работах по благоустройству размещается на сайтах управ районов в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок». Жители могут поучаствовать в выборе проектов. Чтобы это сделать, нужно проголосовать на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам.

Получить информацию, связанную с платным парковочным пространством, можно в едином контакт-центре «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).

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