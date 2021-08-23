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Россияне поделились идеями по улучшению курортных городов страны

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Большинство россиян считают, что курортные города страны можно улучшить через изменение их внешнего облика и транспортной инфраструктуры. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса городской мобильности «Ситимобил» и медиахолдинга Rambler&Co, которые поступили в «Известия» 23 августа.

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Так, 22% респондентов убеждены, что первостепенно курорты необходимо озеленить: высадить больше деревьев и увеличить количество клумб. Еще 17% выступили за то, чтобы разработать единые стандарты для размещения киосков, палаток и не портить общий вид города.

Кроме того, 15% опрошенных сообщили, что в южных городах нужно полностью или частично убрать вывески, плакаты и всю наружную рекламу.

Почти 20% отметили, что в пределах городов-курортов им недостаточно наземного транспорта и количество машин нужно увеличить. Высказывались опрошенные и за развитие сервисов по аренде электросамокатов и велосипедов.

В частности, 17% опрошенных считают самокаты наилучшей альтернативой пеших прогулок, около 15% отмечают их удобство для туристических прогулок и осмотра достопримечательной в отпуске. Еще 14% убеждены, что самокаты — это хороший способ развлечься, а 13% видят выгоду, так как развитый кикшеринг избавляет их от необходимости покупать собственный самокат.

Опрос проходил с 18 по 20 августа на портале «Рамблер». В нем поучаствовали почти 5 тыс. пользователей Рунета.

6 июля стало известно, что более 60% россиян собираются в ближайшие три месяца отправиться в отпуск по стране. При этом примерно 40% путешественников намерены привиться от коронавируса перед отдыхом.

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