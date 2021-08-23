Более 5 тыс. человек поучаствовали в программе «НКО Лаб» с начала 2021 года

С начала 2021 года к программе «НКО Лаб», которая реализуется сетью коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, присоединились более 5 тыс. человек. Об этом 23 августа рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Программа помогает авторам и участникам социально ориентированных проектов проходить профессиональное обучение. Слушатели осваивают тонкости правовых, организационных, финансовых и других аспектов деятельности НКО.

«Ежегодная аудитория «НКО Лаб» превышает 7 тыс. человек. Благодаря введению онлайн-формата количество участников выросло. С начала этого года обучение завершили уже более пяти тысяч сотрудников некоммерческих организаций. Сейчас особенно популярны занятия, посвященные цифровизации в работе НКО и продвижению в соцсетях», — отметила Сергунина, слова которой приводятся на портале mos.ru.

Участники программы обучаются в нескольких форматах: курсы повышения квалификации, трехмесячный онлайн-курс или отдельные семинары, вебинары и мастер-классы различной тематики. Все занятия бесплатные.

Кроме того, в Москве ежегодно проводится конкурс грантов мэра для социально ориентированных НКО. В этом году в конкурсе представлено 12 номинаций: «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Экология мегаполиса», «Молодежь Москвы», «Безопасная Москва», «Наше наследие», «ЗОЖ и спорт», «Гражданские инициативы», «Городские инновации», «Творческая Москва» и «Медиа Москва».

Зарегистрированные более года назад организации могут претендовать на гранты до 5 млн рублей. Молодым НКО, которые работают более полугода, доступна поддержка в размере до 500 тыс. рублей. Всего на грантовую поддержку НКО направят 400 млн рублей.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.