Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В аэропорту Кабула приостановили все рейсы
Экономика
В России спрос на машино-места вырос в 1,5 раза за год
Авто
Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году
Новости компаний
Производители поддержали проект развития отечественной микроэлектроники
Авто
В РФ запустят эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам
Общество
ФМБА подаст документы на регистрацию препарата «Мир-19» в сентябре
Мир
В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения перед «Западом-2021»
Мир
В Киеве журналисты вышли на протест против цензуры в отношении СМИ
Общество
Синоптик пообещала потепление до +25 градусов к концу недели в Москве

Более 5 тыс. человек поучаствовали в программе «НКО Лаб» с начала 2021 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала 2021 года к программе «НКО Лаб», которая реализуется сетью коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, присоединились более 5 тыс. человек. Об этом 23 августа рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Главная проблема российского образования — это мотивация»
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков — о новом мире без степеней и званий, общероссийской системе учета грантов и инженерных школах

Программа помогает авторам и участникам социально ориентированных проектов проходить профессиональное обучение. Слушатели осваивают тонкости правовых, организационных, финансовых и других аспектов деятельности НКО.

«Ежегодная аудитория «НКО Лаб» превышает 7 тыс. человек. Благодаря введению онлайн-формата количество участников выросло. С начала этого года обучение завершили уже более пяти тысяч сотрудников некоммерческих организаций. Сейчас особенно популярны занятия, посвященные цифровизации в работе НКО и продвижению в соцсетях», — отметила Сергунина, слова которой приводятся на портале mos.ru.

Участники программы обучаются в нескольких форматах: курсы повышения квалификации, трехмесячный онлайн-курс или отдельные семинары, вебинары и мастер-классы различной тематики. Все занятия бесплатные.

Кроме того, в Москве ежегодно проводится конкурс грантов мэра для социально ориентированных НКО. В этом году в конкурсе представлено 12 номинаций: «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Экология мегаполиса», «Молодежь Москвы», «Безопасная Москва», «Наше наследие», «ЗОЖ и спорт», «Гражданские инициативы», «Городские инновации», «Творческая Москва» и «Медиа Москва».

Зарегистрированные более года назад организации могут претендовать на гранты до 5 млн рублей. Молодым НКО, которые работают более полугода, доступна поддержка в размере до 500 тыс. рублей. Всего на грантовую поддержку НКО направят 400 млн рублей.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021