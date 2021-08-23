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«Рособоронэкcпорт» подпишет контракт с Турцией на дополнительную партию С-400

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Контракт с Турцией на дополнительную партию С-400 подпишут в скором времени. Заявление сделал глава «Рособоронэкcпорта». Александр Михеев сообщил, что переговоры с партнерами уже на заключительном этапе. РФ и Турция подписали первый контракт на С-400 в 2017 году. В 2019 году Анкаре были отгружены «Триумфы» на $2,5 млрд. В 2021 году РФ подписала контракты на поставку оружия на $8,6 млрд, передает телеканал «Известия». С начала года объем продаж превысил $5,2 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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