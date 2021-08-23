На Сахалине ветер унес воздушный шар с семьей писателя

Семейный досуг едва не закончился спасательной операцией. На Сахалине ветром унесло воздушный шар. На воздушном шаре находился писатель Владимир Семенчик с детьми, сообщает телеканал «Известия». Аэростат удалось посадить без происшествий, правда, вдали от любых дорог.

«Сложность была в том, что все-таки наступила ночь уже, темно. По ручью перебираться в такой вот обуви — не очень весело. Все, естественно, были мокрые, грязные, к концу уже устали. Шли мы около пяти часов», — сообщил писатель Владимир Семенчик.

Причиной происшествия стало измененное направление ветра.

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