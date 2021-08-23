En+ Group начала монтаж рабочего колеса гидроагрегата на Иркутской ГЭС

En+ Group приступила к монтажу рабочего колеса гидроагрегата №1 (ГА) на Иркутской ГЭС. Об этом «Известиям» сообщили в понедельник, 23 августа, в En+.

Работы проводят в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ «Новая энергия». Это второй из четырех гидроагрегатов Иркутской ГЭС компании En+ Group, который полностью заменят в рамках указанной программы.

Новая конструкция принципиально отличается от старой модели и относится к пропеллерному типу. Так как новая машина обладает большей мощностью, а для соблюдения требования жесткости в проекте заложено расширение стакана генератора и усиление его на нескольких уровнях. С помощью такой технологии будет обеспечена безопасность оборудования при сочетании нагрузок во время природных сейсмических явлений.

После сборки рабочее колесо турбины весом в 117 т перенесут в кратер гидроагрегата при помощи специального крана грузоподъемностью 275 т.

На Иркутской ГЭС компания в ноябре 2020 года запустила первый новый гидроагрегат. Он, по сравнению с предыдущим оборудованием, позволил увеличить мощность с 82,8 МВт до 107,5 МВт.

«Гидроагрегат №1 был введен в эксплуатацию в 1956 году и отработал свой нормативный срок. Новая гидротурбина -— отечественного производства, она была изготовлена по спецзаказу En+ Group на заводе АО «Тяжмаш» и по частям доставлена на Иркутскую ГЭС. Это уже второй гидроагрегат, который компания En+ Group обновляет на Иркутской ГЭС в рамках программы «Новая энергия»», — рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Ожидается, что всего по программе модернизации до 2023 года на Иркутской ГЭС заменят четыре гидроагрегата из восьми. Это позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт*ч, а также повысит надежность энергоснабжения в регионе.

Комплексная программа модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада с 2007 года. Инициатором ее запуска был основатель En+ Олег Дерипаска.

Модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС уже обеспечило рост выработки до 1 712,1 млн кВт*ч за 12 месяцев прошлого года. Это позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 1 984 тыс. т CO2 экв. за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы.

К 2026 году нвестиции в программу «Новая энергия» составят 21 млрд рублей. Дополнительные инвестиции до 2046 года оцениваются в текущих ценах в около 34 млрд рублей.