Легенда «Рейнджерс» Род Жильбер умер в возрасте 80 лет

Лучший бомбардир в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» и член Зала хоккейной славы Род Жильбер скончался на 81-м году жизни, сообщается 23 августа на сайте клуба.

Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются, пишет «Спорт-Экспресс».

Mr. Ranger.

A true New York icon.



You will be missed more than we could ever express, Rod. Forever a Ranger. https://t.co/k89HOk0lJA pic.twitter.com/XhluvDH7Cq