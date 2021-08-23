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Легенда «Рейнджерс» Род Жильбер умер в возрасте 80 лет

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Лучший бомбардир в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» и член Зала хоккейной славы Род Жильбер скончался на 81-м году жизни, сообщается 23 августа на сайте клуба.

Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются, пишет «Спорт-Экспресс».

«Я глубоко опечален кончиной Рода Жильбера — одного из величайших рейнджеров, когда-либо игравших за наш клуб, и одного из величайших послов хоккея. Хотя его достижения на льду по праву сделали его членом Зала славы, именно его любовь к «Рейнджерс» и жителям Нью-Йорка вызвала расположение болельщиков и навсегда принесла ему титул «Мистер Рейнджер», — говорится в заявлении владельца хоккейного клуба Джеймса Долана, опубликованном на сайте НХЛ.

Род Жильбер родился в Монреале 1 июля 1941 года. Он всю свою 18-летнюю игровую карьеру провел в «Рейнджерс» (1960–1978), став лидером клуба по забитым голам (406) и набранным очкам (1021), а также установив 20 командных рекордов. Жильбер также был восьмикратным участником Матча всех звезд НХЛ.

В 1982 году канадец вошел в Зал хоккейной славы, напоминает «Газета.ру».

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