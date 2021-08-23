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Эксперт предупредил об опасности использования мессенджеров

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Мессенджеры нельзя считать полностью безопасным способом коммуникаций, так как практически для любого подобного приложения актуальны вопросы наличия протоколов шифрования и их качества. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил исполнительный директор компании Artezio Павел Адылин.

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«Все популярные мессенджеры должны обеспечивать высокий уровень приватности переписки. Это зависит как от качества протоколов шифрования данных, так и от наличия инструментов, которые позволяют пользователям контролировать распространение информации и свой личный уровень приватности в переписках», — приводит «Лента.ру» слова Адылина.

Специалист добавил, что разработчики популярных приложений уделяют особое внимание опциям, помогающим пользователям скрывать свои регистрационные и личные данные, удалять и редактировать отправленные сообщения на всех устройствах, на которых оно могло быть получено.

«На данный момент нельзя сказать, что основная уязвимость мессенджеров — программного характера, хотя такой вариант тоже нельзя исключать. Однако существует более простой и распространенный способ доступа к переписке — через разблокированные мобильные устройства или компьютеры. Сейчас разработчики отдельных мессенджеров создают дополнительную защиту, которая препятствует прямому получению доступа, но эффективность таких решений пока под вопросом», — сообщил исполнительный директор Artezio.

22 июля сообщалось, что более половины (57%) веб-приложений банков, операторов и интернет-магазинов могут быть не защищены от хакерских атак. Они содержат критические уязвимости, которые позволяют злоумышленникам похищать конфиденциальные данные, запускать произвольный код и полностью контролировать работу атакуемого ресурса.

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