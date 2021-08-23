Олег Меньшиков ушел с поста директора Театра Ермоловой. Актер останется в коллективе, он будет худруком. Новым директором стал Сергей Кузоятов, передает телеканал «Известия».

Ранее артисты Театра имени Ермоловой рассказали о массовых увольнениях сотрудников. Сократить могут 29 актеров, некоторые из которых проработали десятки лет.

Руководство объясняет причину экономической ситуации в театре пандемию коронавируса, однако артисты считают, что массовое увольнение планировалось давно.

Актеры обратились в трудовую инспекцию и Минкультуры. Коллектив написал письмо в администрацию президента. По словам актеров, в 2015 году им без причин понизили категории, о чем они недавно узнали.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.