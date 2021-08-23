Британский режиссер Терри Гиллиам назвал Украину Россией

Британский кинорежиссер Терри Гиллиам назвал Украину Россией, передает телеканал «Известия».

Он благодарил за награду кинофестиваля в Одессе, сказав: «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса! Спасибо всем...»

После этого ведущая и зрители стали объяснять режиссеру разницу. Гиллиам извинился и объяснил ошибку «особой атмосферой» Одесского кинофестиваля.

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