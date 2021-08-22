Детские выплаты можно будет получить только на карту «Мир»

В России детские пособия перечислят только на карту «Мир». По новым правилам пособия поступят с 22 августа, с этого числа вступает в силу соответствующее распоряжение правительства. Речь идет о пособиях по беременности и родам и ежемесячном пособие женщине, вставшей на учет в медорганизации, передает телеканал «Известия». На «Мир» будут зачислять и пособия в связи с рождением первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом. Россияне давно используют карты национальной платежной системы. С 1 июля на «Мир» стали зачисляться все пенсии.

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