Путин 23 августа отдаст команду на закладку боевых кораблей на трех верфях

Президент России Владимир Путин отдаст команду на закладку боевых кораблей на трех верфях в режиме видеоконференции 23 августа. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия – 2021» и «Армейских международных игр – 2021» 23 августа.

«В рамках форума глава государства в режиме видеоконференции отдаст команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России — в Северодвинске на АО «Севмаш», в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» и ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении.

Помимо этого президент посетит первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

25 июля Владимир Путин принял участие в спуске на воду супертраулера «Механик Сизов» в Санкт-Петербурге, церемония проходила на «Адмиралтейских верфях». Супертраулер «Механик Сизов» был заложен в июне 2020 года. Он назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова (1936–2013), посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте.