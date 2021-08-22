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Путин заявил о необходимости для России среднемагистрального самолета

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Сейчас России нужен среднемагистральный самолет, чтобы он долетал до Дальнего Востока, заявил в воскресенье, 22 августа, президент страны Владимир Путин.

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Глава государства заявил, что российская авиация становится частью мировой. Он привел в пример SuperJet 100, отметив, что это российский продукт, над которым в том числе работали французские и итальянские специалисты и работали весьма эффективно.

«Но этого, конечно, недостаточно, сейчас нам нужен среднемагистральный самолет, причем он может быть достаточно большой по протяженности, имея в виду нашу территорию, повторю еще раз, он может вообще долетать от Москвы до Дальнего Востока, и это надо сделать», — сказал Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия».

Российский лидер также добавил, что создание пассажирского самолета МС-21 задержалось примерно на полгода из-за отказа зарубежных партнеров от поставок, однако в конечном итоге он будет даже лучше — это касается крыла и композитных материалов.

Зарубежные поставщики «под предлогом различных не связанных с экономикой вопросов политического характера, просто повели себя неприлично», подчеркнул Путин.

19 июля президент заявил, что самолеты МС-21 займут долю на рынке узкофюзеляжных самолетов в России к 2030 году на уровне 57%, оставшиеся 43% будут за иностранной авиатехникой.

Ранее, 15 июля, в пресс-службе авиакомпании «Россия» заявили, что намерены летом 2022 года начать эксплуатацию самолета МС-21. Как отметил директор авиакомпании Сергей Александровский, программа МС-21 — это приоритетный национальный проект в транспортной отрасли.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет такое воздушное судно совершило в мае 2017 года. В декабре 2020 года МС-21-310 первый раз взлетел с российскими двигателями ПД-14. В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что аналогов МС-21 у конкурентов России в ближайшее время не будет.

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