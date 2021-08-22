Крупный концерт в Нью-Йорке был прерван из-за плохой погоды

Первый крупный концерт с начала пандемии сорвался из-за непогоды в Нью-Йорке. Жителей города предупредили о приближении урагана «Генри». Шоу проводили в честь улучшения эпидимиологической ситуации в городе, передает телеканал «Известия». Вход сделали бесплатным, нужен был только сертификат о вакцинации. Мероприятие завершилось спустя 2,5 часа после начала — полиция попросила людей разойтись. В штате ожидаются ливни, грозы и сильный ветер, введен режим ЧС.

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