Активисты ОНФ развернули флаги России по всей стране

Активисты ОНФ развернули флаги в знаковых местах по всей стране, сообщает телеканал «Известия».

В Татарстане в бело-сине-красные цвета подсветили телебашню. Слово «Россия» из триколоров составила молодежь Оренбуржья.



Огромное полотнище развернули под Саратовом в парке «Патриот». Кроме того, в честь Дня флага на Волге устроили парад катеров.

В Крыму активисты принесли триколор на гору Ай-Петри. В Астраханской области флаг водрузили на Петровском маяке.

10-метровое полотнище активисты развернули в центре Воронежа. Флаги России 30х20 м появились в городском сквере Екатеринбурга.

Амурская молодежь провела акцию в Благовещенске. У Триумфальной арки развернули 10-метровый триколор.

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