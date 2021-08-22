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Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с Днем флага

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Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили россиян с Днем флага, сообщает телеканал «Известия».

«Триколор олицетворяет собой могущество России и величие ее народа, символизирует преемственность поколений, демонстрирует единство отечества. И укрепляет патриотический дух... Уважение к своему флагу — это то качество, которое объединяет нас и делает нас сильнее. Это дань уважения истории, культуре и наследию своей страны», — сказал космонавт-испытатель Петр Дубов.

«От всей души поздравляем вас с праздником. Гордитесь страной, берегите ее и храните традиции», — обратился к россиянам космонавт Олег Новицкий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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