Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с Днем флага

Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили россиян с Днем флага, сообщает телеканал «Известия».

«Триколор олицетворяет собой могущество России и величие ее народа, символизирует преемственность поколений, демонстрирует единство отечества. И укрепляет патриотический дух... Уважение к своему флагу — это то качество, которое объединяет нас и делает нас сильнее. Это дань уважения истории, культуре и наследию своей страны», — сказал космонавт-испытатель Петр Дубов.

«От всей души поздравляем вас с праздником. Гордитесь страной, берегите ее и храните традиции», — обратился к россиянам космонавт Олег Новицкий.

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