Нижний Новгород отпраздновал 800-летний юбилей

Нижний Новгород отпраздновал юбилей — городу 800 лет. Торжество отмечали в разных районах обширной программой, сообщает телеканал «Известия».

Жители и гости города увидели фестиваль оркестров, выступления десятков музыкантов, спортивные состязания. Фестиваль ретромашин стал одним

из самых ярких событий дня. «Горький классик» собрал около 100 машин, произведённых на ГАЗ. С юбилеем жителей города поздравил президент России Владимир Путин.

Президент посетил центральный городской парк «Швейцария», которому более ста лет. К юбилею отреставрировали объекты культурного наследия,

сделали ремонт прогулочных дорожек и площадок. Также Владимир Путин осмотрел кремль и возложил цветы к вечному огню.

Вечером всех жителей и гостей города ждал гала-концерт. Перед зрителями выступили звезды музыки, спорта и сотни артистов. Праздник завершился грандиозным салютом в честь юбилея города.

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