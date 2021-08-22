Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Нью-Йорк затопило из-за урагана «Генри»
Мир
Два случая коронавируса зафиксировали в ПКР перед Играми в Токио
Мир
Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана капитуляцией
Наука
В «Роскосмосе» сообщили о выводе на орбиту 34 спутников OneWeb
Происшествия
Дядя убитой в Тюмени девочки умер у стихийного мемориала
Мир
Трамп заявил о «вхождении» России в Афганистан
Мир
Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме
Мир
В раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины
Авто
Покупку полиса ОСАГО отвязали от обязательного техосмотра

Нижний Новгород отпраздновал 800-летний юбилей

0
Выделить главное
вкл
выкл

Нижний Новгород отпраздновал юбилей — городу 800 лет. Торжество отмечали в разных районах обширной программой, сообщает телеканал «Известия».

Жители и гости города увидели фестиваль оркестров, выступления десятков музыкантов, спортивные состязания. Фестиваль ретромашин стал одним
из самых ярких событий дня. «Горький классик» собрал около 100 машин, произведённых на ГАЗ. С юбилеем жителей города поздравил президент России Владимир Путин.

Президент посетил центральный городской парк «Швейцария», которому более ста лет. К юбилею отреставрировали объекты культурного наследия,
сделали ремонт прогулочных дорожек и площадок. Также Владимир Путин осмотрел кремль и возложил цветы к вечному огню.

Вечером всех жителей и гостей города ждал гала-концерт. Перед зрителями выступили звезды музыки, спорта и сотни артистов. Праздник завершился грандиозным салютом в честь юбилея города.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021