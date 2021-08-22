Пляжи Корсики закрыли из-за нападения коров на людей

Пляжи на французском острове Корсика были закрыты после того, как агрессивные коровы начали нападать на туристов и местных жителей. Об этом 18 августа сообщило издание The Times.

Отмечается, что один мужчина был ранен в шею, после чего его госпитализировали с пляжа в Сан-Мартино-ди-Лоту. А в горной коммуне Лоцци 70-летняя женщина получила серьезное ранение после нападения коровы во время развешивания белья на улице.

«Женщина была ранена в 2 см от бедренной артерии. Если так будет продолжаться, будут смерти», — сообщил мэр Лоцци Франсуа Аквавива в местном СМИ.

В южной части острова недалеко от Аяччо пляжи были закрыты после того, как толпы крупного рогатого скота повредили автомобили и частную собственность.

Описывается случай, когда стадо коров гоняло туристов по улицам.

«Туристы смеются над этим как над фольклором и фотографируют, но это настоящий вредитель», — сказал газете представитель одного из муниципалитетов.

В статье отмечается, что число бродячих коров на гористом средиземноморском острове Франции за последние годы увеличилось до 15 тыс. Около половины из них принадлежат фермерам, остальные считаются дикими.

Ранее в августе аллигатор напал на сотрудницу Центра рептилий в США на глазах у детей, которые отмечали там день рождения. Прибывший на помощь сотрудник центра обездвижил аллигатора, и подвергшаяся нападению сотрудница была освобождена.