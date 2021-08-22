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Национальный праздник — День государственного флага — Россия отмечает 22 августа. Слово «флаг» интернационально. Специалисты расходятся в утверждениях, кто был родоначальником слова. Одни считают, что оно имеет северогерманское, а может, и скандинавское происхождение в значении «реять», «развиваться», а другие настаивают, что слово ведет свое начало из староанглийского, где оно означает «поникнуть», «повиснуть».

В русском языке слово «флаг» появилось в конце XVII века, причем не как отвлеченное литературное понятие или некая абстракция, а сразу как конкретный объект, связанный с государственной символикой, преимущественно морского характера. Флагом обозначалась принадлежность того или иного судна российскому государству. На протяжении XVIII и XIX веков в обществе, в печати, в кабинетах сановников шла оживленная дискуссия о статусе, культурной значимости и повседневной эксплуатации флага как символа государства. Начиная с середины XVIII века триколор то имел статус символа торгового судна, находящегося под российской юрисдикцией, то был русским национальным флагом. Именно национальным, а не государственным — государственный флаг Российской империи имеет свою, отдельную историю создания и иную цветовую гамму.

В период недолгого существования Временного правительства триколор был упразднен (уточнить его статус было предложено только после созыва Учредительного собрания), но позднее, как говорится, «ушел в народ». Разброс политических сил, которые поднимали триколор как «свой» флаг, чрезвычайно широк — от групп Белого движения до сторонников Бориса Ельцина. Но 25 декабря 2000 года вышел федеральный конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации». Таким образом завершился почти 300-летний юридический хаос, связанный с триколором как государственным флагом России.

Чем же важен флаг? С прагматической точки зрения он совершенно необходим прежде всего для указания принадлежности России той или иной собственности, учреждения и т.д. Но есть и нечто за пределами строгой рациональности.

Распространено утверждение, что флаг — атрибут государства. И его задача — олицетворять суверенность страны, ее мощь. То есть это — символ, материализованный в форме установленного образца. Чтобы продемонстрировать презрение к тому или иному государству, противники публично сжигают его флаги (тут стоит отметить, что за надругательство над государственным флагом в ряде стран, включая Россию, предусмотрено наказание вплоть до уголовного). При смене власти на зданиях водружают новые флаги. Есть и другие символические жесты. Например, прибить флаг к мачте корабля, демонстрируя врагу, что судно не будет сдаваться ни при каких условиях. Или поцеловать край полотнища, присягая на верность государству.

Эти жесты работают, если в символ верят, если он несет в себе сакральную силу. Флаг, насыщенный сакральной символичностью, прочно связан с феноменом чести, чувства не только личного достоинства, но и личной причастности к символу. Российский триколор — не только символ государства, но и символ каждого из нас как личности. И любое надругательство над флагом — попытка задеть не только Россию как систему органов госвласти, но и нас лично как неотделимую часть страны. И если такого чувства нет, флаг теряет силу. Он остается просто атрибутом государства, защищаемым законом.

Если такое происходит, это симптом болезни нации. Именно поэтому ответ на вопрос, возможна ли такая угроза в России, важен для всех нас — тех, кто видит здесь свою родину и свое будущее.

Автор — председатель Крымского республиканского отделения Российского философского общества, кандидат философских наук

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.

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