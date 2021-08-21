Захарова заявила о сожалении из-за реакции Запада на отход Киева от Минских соглашений

Москва выражает сожаление в связи с игнорированием западными странами отхода Киева от Минских соглашений. Об этом в субботу, 21 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывает сожаление, что западные страны закрывают глаза на последовательный и планомерный саботаж со стороны Киева минского комплекса мер и нормандских решений, рост в стране нетерпимости и неонацистских настроений», — приводит ее слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В связи с этим российская сторона, по словам дипломата, призывает международное сообщество предпринять совместные шаги, чтобы побудить Киев остановить войну в Донбассе.

«В очередной раз призываем международное сообщество отнестись со всей серьезностью к происходящему на Украине, совместно предпринять необходимые шаги, чтобы побудить украинские власти остановить братоубийственную войну в Донбассе, прекратить массовые нарушения прав человека, гонения на неугодных политических оппонентов и независимые СМИ», — подчеркнула Захарова.

Накануне президент России Владимир Путин проинформировал при личной встрече канцлера Германии Ангелу Меркель, что Киев законодательно готовит выход из Минских соглашений. В связи с этим российский лидер призвал канцлера ФРГ в ходе ее визита на Украину оказать влияние на Киев и побудить его выполнять все обязательства в рамках договоренностей.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.