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В России предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья

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Минстрой предложил ввести налоговый вычет за наем жилья. Инициатива направлена на развитие арендного рынка России. Размер вычета планируют сделать равным сумме платежей за съем недвижимости, сообщает телеканал «Известия». За регистрацию долгосрочного договора аренды ведомство предлагает снизить госпошлины. Развитию рынка поможет создание в стране наемных домов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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