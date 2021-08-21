Подавший сигнал бедствия Superjet рейса Волгоград-Москва сел в Шереметьево

Подавший сигнал бедствия пассажирский Superjet рейса 6416 Волгоград–Москва совершил успешную штатную посадку в Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar 24.

В авиакомпании «Россия», которой принадлежит самолет, сообщили, что на борту были зафиксированы неполадки с системой кондиционирования. По этой причине самолет подал сигнал бедствия, находясь в воздухе на высоте примерно 3 тыс. м.

«Во время выполнения рейса SU 6416 из Волгограда в Москву на самолете Superjet-100 сработал один из датчиков системы кондиционирования. Самолет совершил посадку в аэропорту назначения в Шереметьево в 14:27», — заявил представитель авиакомпании.

До этого сообщалось, что в салоне могла произойти разгерметизация.

Ранее, 26 июля, самолет авиакомпании Belavia, совершающий рейс Минск–Анталья, подал сигнал бедствия в небе над Воронежской областью. Затем он благополучно приземлился на одном двигателе в подмосковном Домодедово.