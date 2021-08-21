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Анджелина Джоли завела Instagram в поддержку жителей Афганистана

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Джоли завела Instagram-аккаунт в поддержку афганцев. Актриса пообещала делиться в соцсети историями жителей. В первом посте выложено письмо девушки-подростка об изменениях в стране после прихода талибов (организация запрещена в РФ). По словам подростка, права афганцев нарушаются, все напуганы. Джоли добавила, что захват страны после стольких лет трагичен, народ столкнулся с неопределенностью. В первые часы на голливудскую звезду подписались несколько миллионов человек. Ранее актриса скептически относилась к ведению соцсетей.

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