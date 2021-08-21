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Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы
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Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы

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Российского актера Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, Гаркалин отдыхал в одном из столичных заведений, откуда его доставили в больницу с травмой головы. По предварительным данным, Гаркалин упал.

Источник «Известий» в НИИ им. Склифосовского подтвердил факт госпитализации Гаркалина, но заверил, что артиста уже отпустили домой. Связаться с ним пока не удается.

Гаркалин — народный артист России. Известен по ролям в театре, а также кино. Он снялся в таких картинах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», «Кто в доме хозяин», «Моя прекрасная няня» и др.

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