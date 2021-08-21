Антонов отреагировал на новые санкции США против СП-2

20 августа Вашингтон ввел очередные санкции против Москвы. Рестрикции не способствуют укреплению отношений РФ и США, уверен посол России в стране Анатолий Антонов, передает телеканал «Известия».

«Санкции США демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь пониманий, достигнутых на саммите в Женеве. Действия США против «Северного потока – 2» нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», — заявил дипломат.

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