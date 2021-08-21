Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 21 мая, свидетельствуют данные торгов, передает телеканал «Известия».

К вечеру пятницы цена октябрьских фьючерсов на североморскую марку падала на 2,23%, до 64,97 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североамериканскую марку WTI упала на 2,58%, до 61,86 доллара.

Цена на сырье снижалась всю неделю. Падение стало рекордным с октября 2020 года и составило 7,7% для Brent и 8,9% для WTI.

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