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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $65

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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 21 мая, свидетельствуют данные торгов, передает телеканал «Известия».

К вечеру пятницы цена октябрьских фьючерсов на североморскую марку падала на 2,23%, до 64,97 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североамериканскую марку WTI упала на 2,58%, до 61,86 доллара.

Цена на сырье снижалась всю неделю. Падение стало рекордным с октября 2020 года и составило 7,7% для Brent и 8,9% для WTI.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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