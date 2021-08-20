Центр спортивной борьбы построят в Ульяновске

В Ульяновске появится центр спортивной борьбы. Инициатива принадлежит врио главы региона Алексею Русских. Он обсудил проект с членом Совета Федерации России, трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным во время его рабочего визита в Ульяновск.

По словам Русских, которые приводит Ulpravda.ru, одна из ключевых задач — создание комфортных условий для регулярных занятий физкультурой и спортом для жителей региона. Для этого необходимо продолжать развивать спортивную инфраструктуру.

Кроме строительства центра борьбы в Заволжском районе в следующем году планируется реконструкция Дворца единоборств в Засвияжском районе. Кроме того, из федерального бюджета поступят средства на возведение ледовой арены. А сейчас в Ульяновске ведется строительство крытого футбольного манежа.

Уточняется, что средства на строительство центра спортивной борьбы будут выделены из регионального бюджета. В этом же году в области начнется реализация проекта «Борьба — в школу». В его рамках в школах появится дополнительный третий час физкультуры с элементами спортивной борьбы.

В свою очередь, Карелин отметил инициативу регионального правительства по поддержке тренеров, готовых работать в сельской местности. Проект носит название «Сельский тренер». Он работает в нескольких регионах, но размер подъемных, предложенных Ульяновской областью, самый впечатляющий, сказал сенатор.

Карелин во время своей рабочей поездки также осмотрел новый бассейн, который был построен в Ульяновском техническом университете по партийному проекту «500 бассейнов». Он встретился с воспитанниками школы олимпийского резерва по спортивной борьбе имени Винника.