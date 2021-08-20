Минприроды предложило отказаться от 28 видов товаров из пластика к 2024 году

Минприроды предлагает отказаться от 28 видов товаров из пластика, сообщает телеканал «Известия». Речь идет об одноразовой упаковке, посуде, непрозрачных и цветных бутылках. Пластмассовые тарелки, трубочки и столовые приборы постепенно будут под запретом, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Ведомство намерено окончательно вводить табу на эти товары с 2024 года. В Минприроды уточнили, что в стране количество перерабатываемой упаковки должно вырасти до 85% через девять лет. Сегодня в России на утилизацию отправляют не более 10% товаров.

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