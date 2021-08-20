Парк площадью 10 га построят в Великих Луках

В Великих Луках в Северном микрорайоне построят парк площадью 10 га. О проекте рассказал глава города Николай Козловский. Его реализуют в 2022 году.

По словам градоначальника, планируется участие во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». В настоящее время готов конкурсный проект «Парк культуры и отдыха «Дружба».

Согласно проекту, на территории разместится пруд, появятся павильоны различного назначения, спортивная площадка, автостоянка и дорожки.

В администрации рассчитывают, что парк станет уникальной рекреационной территорией в густонаселенном и активно посещаемом микрорайоне, пишет Псковская лента новостей.

В середине июля сообщалось, что в Великих Луках отремонтируют концертный зал в здании бывшего второго городского училища, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Речь идет о здании, которое было возведено в 1911 году.