Лесовосстановление провели на площади 43 тыс. га в Красноярском крае

На территории Красноярского края в этом году выполнили лесовосстановительные работы на площади более 43,6 тыс. га. Об этом сообщает региональный минлесхоз.

По данным ведомства, соотношение площади восстановленных лесов к площади вырубленных и погибших насаждений выросло до 51%. В 2019 году этот показатель составлял 43%, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

«Для развития питомнического хозяйства при поддержке губернатора края Александра Усса приобретены 163 единицы техники и оборудования. В итоге в регионе ежегодно выращивается от 26 млн до 34 млн сеянцев хвойных пород», — рассказал министр лесного хозяйства Алексей Панов.

По его словам, количество производимого посадочного материала может обеспечить собственные потребности края, а также реализовывать сеянцы в соседних регионах.

Ранее стало известно, что до 2025 года планируется увеличить число пилотных регионов, участвующих во внедрении модели интенсивного использования и воспроизводства лесов, не менее чем на 10 субъектов страны. К реализации проекта планируется подключить Бурятию, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, а также Томскую область.