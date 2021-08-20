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Новые объекты сферы туризма построят в Хабаровском крае

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В Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края в этом году начнется реализация новых инвестпроектов в сфере туризма. Перспективы рекреационных зон оценил замминистра культуры края — председатель комитета по туризму Александр Никитин.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в Ванинском районе планируется возвести военно-туристический комплекс «Пограничная застава Датта» и круглогодичный морской комплекс «Дюанка». Также там займутся развитием пляжной инфраструктуры. Общий объем инвестиций оценивается в 500 млн рублей, пишет ИА AmurMedia.

В Советско-Гаванском районе инвестиции направят на создание Центра водного туризма в бухте Северная, развитие горнолыжного комплекса «Горностай» и туристского комплекса «Тутто», расположенного на побережье одноименной горной реки с теплыми термальными источниками.

«Уже сегодня в районах активно развиваются рыболовный, охотничий, экстремальный, экологический и событийный виды туризма. Необходимо развивать этот потенциал. Правительство края готово оказывать всестороннюю поддержку», — заявил Александр Никитин.

Формирование проектов будет проводиться поэтапно — от разработки концепции до стадии строительства и выхода объекта на проектную мощность. Завершение основных работ запланировано на 2027 год.

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