Путин попросил Меркель в ходе визита на Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу

Путин попросил Меркель в ходе визита на Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу

2021-08-20 17:49:33

2021-08-20 17:49:33

2021-08-20 17:49:33

2021-08-20 17:49:33

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