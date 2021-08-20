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Путин заявил о стремлении России к эволюции

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Свой лимит на революции РФ уже исчерпала в XX веке, теперь страна нуждается в эволюции, заявил в пятницу, 20 августа, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

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«Мы сделаем все для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет», — сказал он.

15 апреля Путин назвал улучшение качества жизни людей главным в национальных целях развития. По его словам, граждане должны жить лучше как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. Параметр улучшения качества жизни глава государства пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе на основе данных соцопросов.

Летом 2020 года Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года.

Основными целями, указанными в документе, являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.

В соответствии с национальными целями развития жилищные условия граждан России к 2030 году должны быть улучшены не менее чем у 5 млн семей, а объем строительства должен быть увеличен не менее чем до 120 млн кв. м ежегодно.

Кроме того, объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 70% по сравнению с показателями 2020 года. Также к 2030 году страна должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и качеству образования.

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