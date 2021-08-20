Школьники Приморья начнут изучать историю края с нового учебного года

В школах Приморского края с нового учебного года вводится новый предмет по изучению истории и культуры региона. Об этом министр образования Наталья Бондаренко рассказала на педагогическом форуме «Образование Приморья 2030. Территория равных возможностей».

Как сообщили ИА PrimaMedia в правительстве региона, предмет «Мой Приморский край» внедряют по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Его начнут преподавать с первого класса по учебнику краеведения, созданному лучшими учеными-историками ДВФУ и ДВО РАН, учителями и методистами Приморья.

Издание призвано мотивировать школьников к изучению истории и культуры края, традиций живущих на его территории народов, а также к осознанию роли региона в истории России.

В общей сложности издано 47 тыс. экземпляров. Средства на эти цели выделили из краевого бюджета.

Региональный форум «Образование Приморья 2030. Территория равных возможностей» стартовал 19 августа на различных площадках Владивостока, Уссурийска и Артема. В мероприятии принимают участие представители органов власти и педагоги со всего Приморья.